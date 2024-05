Avión es arrastrado por fuertes vientos en Dallas, Texas

Los fuertes vientos que azotan al norte de Texas han dejado un rastro de caos y destrucción, ahora fue captado por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Dallas Forth Worth (DFW), un avión que fue arrastrado por el aire.

En el video compartido en redes sociales, se observa cómo un Boeing 737-800 de American Airlines, saliendo de la zona de embarque con la puerta delantera semiabierta y se detiene antes de colisionar con un vehículo de portaequipaje.

Aunque afortunadamente no hubo personas heridas debido a la ausencia de pasajeros a bordo, la aerolínea informó que varios aviones estacionados desocupados fueron afectados por las ráfagas de viento.

Mientras tanto, los retrasos y vuelos cancelados en el aeropuerto debido al mal clima han generado frustración entre los viajeros, con algunos reportando largas esperas en redes sociales.

Este incidente se enmarca en una situación climática más amplia que ha afectado a varias regiones de Estados Unidos.

Desde el sábado 25 de mayo, vientos, tormentas y tornados han golpeado Alabama, Arkansas, Kentucky, Oklahoma y Texas, dejando al menos 23 personas fallecidas.

En Texas, el condado de Cooke ha sido especialmente afectado, con siete víctimas mortales, incluidos dos menores.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que las tormentas severas podrían continuar en algunos estados, con una alta probabilidad de granizo en Texas y Oklahoma.

American Airlines 737-800 pushed away from its gate at DFW Airport during severe weather Tuesday morning. pic.twitter.com/ZoccA1mw7A