Avión de Japan Airlines colisiona con otra aeronave en Seattle

Un Boeing 787-9 Dreamliner que era operado por Japan Airlines (JAL) colisionó con un 737-800 de Delta Air Lines este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) detalló en un comunicado que "el ala derecha del vuelo 68 de Japan Airlines chocó con la cola del vuelo 1921 de Delta Air Lines" alrededor de las 10.40 hora local de este miércoles.

El incidente ocurrió poco después de que el Boeing 787 llegara desde Tokio (Japón) mientras que el avión de Delta se encontraba estacionado previo a su salida a Puerto Vallarta, México.

En su cuenta de X, el Aeropuerto de Seattle-Tacoma aseguró que todos los pasajeros de ambos vuelos habían sido desembarcados sin que se hayan registrado heridos y que el impacto en las operaciones aeroportuarias había sido mínimo.

La FAA también aseguró que el accidente había sucedido fuera del área controlada por el tráfico aéreo y que llevaría a cabo una investigación.

