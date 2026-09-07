Avión de carga sale de pista y se incendia en Miami

El aeropuerto de Miami detalló que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y que todas las pistas permanecen cerradas

Un avión de carga perteneciente a Amazon se estrelló este domingo al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.

De acuerdo con las autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA), estos hechos ocurrieron cuando el vuelo 7598 de Prime Air, efectuado por un Boeing 767-300 que despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico, se salió de la pista.

21 Air Flight 7598 overran the runway after landing at Miami International Airport around 2 p.m. local time on Sunday, Sept. 6. The Boeing 767-300 cargo aircraft departed from Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico. The FAA will investigate. Contact the… — The FAA ✈️ (@FAANews) September 6, 2026 La aeronave chocó con varios vehículos, por lo que más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se encuentran en el lugar del incidente. "Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos", explicó. El aeropuerto de Miami detalló que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y que todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas.