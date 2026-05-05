Avión choca con un camión al aterrizar en un aeropuerto en EUA

La aeronave, operada por United Airlines y procedente de Venecia, Italia, transportaba a más de 200 pasajeros y una decena de tripulantes.

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Un avión protagonizó un incidente al momento de aterrizar en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, tras impactarse con un camión, lo que dejó herido al conductor del vehículo. El hecho fue calificado como “inaceptable” por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, este lunes.

La aeronave, operada por United Airlines y procedente de Venecia, Italia, transportaba a más de 200 pasajeros y una decena de tripulantes. Durante la maniobra de aterrizaje, habría golpeado una farola y posteriormente a un camión que circulaba en las inmediaciones del aeropuerto.

Pasajeros resultan ilesos

Pese al incidente, ninguno de los ocupantes del avión sufrió lesiones y la aeronave logró aterrizar sin mayores contratiempos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, uno de los principales que sirven a la ciudad de Nueva York, según informó la compañía.

El conductor del camión fue quien resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano, aunque fue dado de alta poco tiempo después, de acuerdo con reportes de medios locales.

Abren investigación federal

El secretario Duffy informó que personal de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y de la Administración Federal de Aviación (FAA) arribó este lunes al aeropuerto para iniciar las indagatorias correspondientes.

“Esto es inaceptable. Tenemos pilotos altamente capacitados y es algo que no debería suceder en Estados Unidos”, expresó el funcionario en una entrevista, donde también defendió los estándares de seguridad aérea del país.

Las primeras versiones apuntan a que una de las ruedas del avión, ya desplegada para el aterrizaje, habría impactado contra un poste de luz y posiblemente contra el camión con remolque. La caída del poste también habría alcanzado a un Jeep que se encontraba en la zona.

“No queremos adelantar conclusiones. Todo indica que hubo un impacto con un poste, pero si también hubo contacto con el camión será determinado por la investigación”, agregó Duffy.