Avión choca con otro en aeropuerto de Santiago de Chile

La compañía señaló que, aunque los daños fueron considerados menores, resultaron suficientes para dejar fuera de servicio a ambas aeronaves involucradas.

Dos aeronaves de las aerolíneas LATAM y Aerolíneas Argentinas protagonizaron un percance en el aeropuerto de Santiago de Chile, luego de que una de ellas impactara contra la otra mientras se encontraba en maniobras en pista. El incidente no dejó personas lesionadas, pero sí obligó a suspender la operación de uno de los aviones.

De acuerdo con un comunicado difundido por la aerolínea argentina, el hecho ocurrió cuando un Boeing 767 que cubría la ruta entre Santiago y Buenos Aires se encontraba listo para despegar. En ese momento, el ala de una aeronave de LATAM, que se desplazaba hacia otra posición, golpeó el estabilizador trasero derecho del avión.

Daños obligan a suspender operaciones

La compañía señaló que, aunque los daños fueron considerados menores, resultaron suficientes para dejar fuera de servicio a ambas aeronaves involucradas.

Asimismo, se subrayó que en ningún momento se puso en riesgo la seguridad de los pasajeros ni de la tripulación, quienes fueron desalojados siguiendo los protocolos establecidos.

Pasajeros reubicados en otros vuelos

Tras el incidente, los viajeros fueron reubicados en otros vuelos de Aerolíneas Argentinas y también en servicios operados por la compañía Sky, con el fin de continuar su traslado.

Acciones legales en proceso

Finalmente, la empresa argentina informó que inició los procedimientos correspondientes para solicitar a LATAM la compensación por los daños ocasionados durante el percance.