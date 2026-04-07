Avión aborta aterrizaje en París por fuegos artificiales de boda

La maniobra fue interrumpida por seguridad tras detectar explosiones cerca de la pista; no hubo riesgo para los pasajeros

Un avión de la aerolínea EasyJet tuvo que abortar un primer intento de aterrizaje en París debido al lanzamiento de fuegos artificiales presuntamente relacionados con una boda en las inmediaciones del aeropuerto.

De acuerdo con el diario Le Parisien, el incidente ocurrió la tarde del domingo cuando la aeronave, procedente de Venecia, realizaba su aproximación al Aeropuerto de Orly.

Explosiones obligan a abortar la maniobra

Durante el descenso, la tripulación detectó pequeñas explosiones y humo cerca de la pista 3, lo que llevó al piloto a interrumpir el aterrizaje y ganar altura como medida preventiva.

El incidente se registró en las cercanías de la localidad de Villeneuve-le-Roi, donde, según reportes, se desarrollaba un cortejo de boda con una quincena de vehículos.

Ante la situación, la torre de control decidió cerrar temporalmente la pista 3. Tras sobrevolar la zona, el avión logró aterrizar sin contratiempos en la pista 4, que en ese momento era utilizada para despegues.

La aerolínea aseguró que la aeronave no fue impactada por ningún objeto y que la seguridad de los pasajeros no estuvo en riesgo en ningún momento.

Investigación en curso

Elementos de la Gendarmería de Transportes Aéreos acudieron al sitio tras ser alertados y, con apoyo de un video grabado por un testigo, determinaron que los fuegos artificiales formaban parte de una celebración nupcial.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables y analizan si desconocían el peligro que representaban los artefactos pirotécnicos o si su uso pudo haber sido intencional.