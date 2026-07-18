Aves impactaron helicóptero que cayó y mató a familia española

Las muestras, afirman que 'una bandada mixta de gansos de Brant y Canadá impactó en las aspas del rotor y el estabilizador horizontal'

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EUA, que investiga el accidente de helicóptero en el que murió una familia española en Nueva York en 2025, divulgó un informe que sugiere el impacto de aves como causa de la tragedia.

El organismo (NTSB, por sus siglas en inglés) hizo públicos los archivos de la investigación en curso, que contienen un informe de expertos del laboratorio ornitológico del Instituto Smithsonian sobre los restos de aves, en concreto gansos, hallados en la escena tras el accidente.

Los expertos, de acuerdo con su examen de las muestras, afirman que "una bandada mixta de gansos de Brant y Canadá impactó en las aspas del rotor y el estabilizador horizontal", indica el documento.

El NTSB recuerda que no ha determinado aún la "causa probable" del accidente ni los "factores que contribuyeron" a este, y lo hará cuando cierre la investigación.

El 10 de abril de 2025, los cinco miembros de la familia Escobar Camprubí, dos adultos y tres niños pequeños, murieron cuando el helicóptero turístico en el que viajaban se estrelló en el río Hudson tan solo 16 minutos después de despegar. El piloto de la aeronave también falleció.

Los fallecidos fueron los españoles Agustín Escobar Cañadas y Mercè Camprubí Montal, ambos ejecutivos de Siemens; y sus tres hijos de 10, 8 y 4 años, así como el piloto, el estadounidense Seankese Johnson.