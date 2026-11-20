La jueza Jill A. Otake señaló que no se evaluaron daños a especies en peligro tras la demanda presentada por Earthjustice en agosto pasado.

El Gobierno del presidente Donald Trump concretó este jueves la primera subasta de concesiones comerciales para la minería en aguas profundas frente a Samoa Americana, arrendando dos áreas que suman unas 12.7 millones de hectáreas en aguas federales del océano Pacífico a la empresa Wetstone U.S. Ventures por un monto total de 6 millones de dólares.

La operación, llevada a cabo en Thousand Oaks, California, avanza pese al rechazo de grupos ecologistas y comunidades locales, además de desarrollarse en medio de un litigio federal tras un fallo adverso emitido esta semana en Hawái.

Las concesiones adjudicadas tienen una vigencia de 20 años y habilitan trabajos iniciales como estudios medioambientales y mapeo del lecho marino. Según los datos del proceso, la subasta responde a una directiva emitida el año pasado por la administración de Trump con el propósito de aprovechar minerales del fondo oceánico frente a la competencia de China por estos recursos.

Sin embargo, el movimiento ocurre después de que la jueza de distrito Jill A. Otake dictaminara el lunes pasado —a raíz de una demanda presentada por Earthjustice en agosto— que el Servicio Nacional de Pesca no evaluó las consecuencias posteriores a la concesión, en contravención de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, señalando que el Gobierno "ni siquiera intentó considerar" los posibles daños a especies marinas amenazadas.

Voces en contra y movilización en el Pacífico

La polémica gira en torno a las posibles afectaciones sobre ecosistemas sensibles y especies protegidas o en peligro de extinción —entre ellas ballenas azul, de aleta, sei y cachalote, cinco poblaciones de tortugas marinas y cinco especies de coral amenazadas—, mientras se espera que Earthjustice pida a la jueza anular la subasta. En paralelo a la adjudicación en California, integrantes de comunidades del Pacífico, activistas de Greenpeace Estados Unidos y organizaciones aliadas realizaron protestas en las inmediaciones con cantos tradicionales, oraciones y discursos para defender el océano de cara a las futuras generaciones.

Desde Samoa Americana, Sabrina Suluai-Mahuka, fundadora de la organización sin fines de lucro Finafinau, condenó la medida en un comunicado al señalar que se ignoraron más de 76,000 comentarios públicos en contra, los pedidos de consulta comunitaria y el reciente fallo judicial, resumiendo el sentir local con una frase contundente.

“No es simplemente un lecho marino en un mapa. Es nuestro hogar, nuestro sustento, nuestra identidad y nuestra responsabilidad protegerlo”.

Con esta adjudicación en aguas del Pacífico, el pulso legal y ambiental entre la política de explotación de recursos submarinos de Washington y las comunidades insulares junto con organizaciones ecologistas entra en una nueva etapa de alta tensión en los tribunales estadounidenses.