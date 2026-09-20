Avanza el tifón Dujuan sobre Japón y cierran feria de videojuegos

El ciclón número 25 de la temporada se aproxima a la región de Kanto con ráfagas de viento de hasta 180 kilómetros por hora.

El fuerte tifón Dujuan avanza sobre aguas al sur de Japón y obligó a adelantar un día el cierre del Tokyo Game Show (TGS), la mayor feria de videojuegos de Asia, cuya trigésima edición, la mayor de su historia, terminará hoy en lugar del lunes.

Dujuan, el tifón número 25 según la nomenclatura nipona, se encontraba a las 9:00 hora local al sur de Japón y avanzaba hacia el noroeste a 10 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de hasta 126 kilómetros por hora y ráfagas de 180 kilómetros por hora, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Los organizadores del TGS, que se está llevando a cabo en Chiba, a unos 40 kilómetros al este de la capital japonesa, anunciaron la víspera en un comunicado la cancelación completa de la jornada del lunes, el último día del evento, por el posible impacto del temporal en el transporte y la seguridad de los asistentes.

La cancelación afectará así a varios actos previstos para la última jornada, entre ellos la competición Red Bull Revenge.

El ciclón continuará hacia el norte antes de girar al este y se espera que se aproxime el lunes por la tarde y noche a Kanto, región donde se encuentra Tokio, manteniendo su intensidad, con previsiones de lluvias muy intensas y un fuerte aumento del viento.

Las islas Izu estarán entre las áreas más expuestas, con vientos muy fuertes y olas de hasta nueve metros previstas para el lunes, según la JMA.