Avanza búsqueda de cuerpos a una semana de sismo colombiano

A una semana de la tragedia que deja 289 fallecidos, brigadas se concentran en la extracción de cuerpos y en los planes de reconstrucción.

Una semana después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia, las labores de emergencia entran en una nueva fase, con los equipos de rescate centrados en recuperar los cuerpos de las víctimas que permanecen bajo los escombros mientras las autoridades comienzan a preparar la reconstrucción de las zonas devastadas.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cifra este domingo en 289 los fallecidos, cinco menos que el sábado; además de 4,187 heridos y 143 desaparecidos, mientras que 354 personas han sido rescatadas.

El sismo dejó además 127,557 viviendas averiadas, 26,945 destruidas y 66 edificios colapsados, con 450 municipios afectados en 15 departamentos.

En Cali, una de las ciudades más afectadas, los equipos de emergencia trabajan ya en la recuperación de las víctimas localizadas bajo los escombros.

En el conjunto residencial Torres del Limonar han sido recuperados 25 cuerpos y otros tres permanecen localizados, cuya extracción está prevista para este domingo.

Bomberos de Cali, Bogotá y Jamundí, grupos de rescate de la Armada y la Policía y especialistas de las Fuerzas de Defensa de Israel trabajan conjuntamente en distintos puntos de la ciudad.

Los equipos israelíes recuperaron cuatro cuerpos en las últimas 24 horas y advirtieron de que se va cerrando la ventana de esperanza de encontrar sobrevivientes, después de varios días sin rescates de personas con vida.

Tras más de 140 horas de operaciones, las autoridades de Cali consideran que la emergencia entra progresivamente en una etapa de recuperación de víctimas mortales y retirada de escombros, aunque continúan las labores de ingeniería y evaluación de edificios colapsados.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, calculó que la ciudad necesitará un aproximado de 3,200 millones de dólares y tres años para estabilizarse y acometer una reconstrucción resiliente, y propuso crear un mecanismo excepcional de financiación similar al utilizado tras el terremoto de 1999, que devastó Armenia y otras ciudades de la zona cafetera del centro del país.