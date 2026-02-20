Avalancha en Sierra Nevada deja 8 muertos y un desaparecido

Los sobrevivientes buscaron a sus compañeros durante horas en medio de la ventisca y esperaron seis horas a que llegara ayuda

Una avalancha en la Sierra Nevada de California dejó ocho esquiadores muertos y uno desaparecido, luego de que un grupo de 15 personas fuera sorprendido cuando regresaba de una travesía de tres días en una zona remota cercana a Donner Summit.

El deslizamiento ocurrió tras varios días de condiciones extremas, con acumulaciones de entre 91 centímetros y 1,8 metros de nieve, temperaturas bajo cero y vientos intensos. Las autoridades mantenían advertencias activas por riesgo de avalanchas mientras esperaban que la tormenta disminuyera para recuperar los cuerpos. Hasta ahora no se han divulgado los nombres de las víctimas.

Vínculos con la comunidad alpina de Lake Tahoe

El grupo tenía profundos lazos con la comunidad de recreación alpina de Lake Tahoe. La Sugar Bowl Academy lamentó la pérdida de personas con “fuertes conexiones” con su entorno deportivo y la comunidad de travesía. Las edades de los esquiadores oscilaban entre los 30 y los 55 años.

Cuatro integrantes trabajaban para Blackbird Mountain Guides, empresa que organiza excursiones de montañismo y esquí de travesía en Estados Unidos y a nivel internacional. Uno de ellos se encuentra entre los seis sobrevivientes. La compañía suspendió operaciones temporalmente e inició una investigación mientras brinda apoyo a las familias.

Advertencias previas y labores de rescate

El Sierra Avalanche Center emitió un aviso el domingo que fue elevado a advertencia la madrugada del martes, indicando que se esperaban avalanchas. No está claro si el grupo conocía la actualización antes de iniciar el regreso.

Los sobrevivientes buscaron a sus compañeros durante horas en medio de la ventisca y esperaron seis horas a que llegara ayuda. Todos portaban balizas de localización y al menos uno logró enviar mensajes de texto. Se desconoce si utilizaban mochilas de avalancha.

La avalancha es la más mortífera en Estados Unidos desde 1981, cuando 11 alpinistas murieron en el Monte Rainier, en Washington. Cada invierno fallecen entre 25 y 30 personas por estos deslizamientos, según el National Avalanche Center.

La zona cercana a Donner Summit es una de las más nevadas del hemisferio occidental y debe su nombre al histórico Donner Party, grupo de pioneros que quedó atrapado allí en el invierno de 1846-1847.