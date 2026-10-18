Avalancha en los Andes chilenos deja cuatro muertos

Una avalancha en Laguna del Inca, Chile, dejó cuatro excursionistas muertos y varios heridos. Equipos de emergencia desplegaron un operativo de rescate

Una avalancha registrada en la zona central de la cordillera de los Andes, en Chile, dejó al menos cuatro personas fallecidas y varios heridos, informaron autoridades de ese país.

El accidente ocurrió la tarde del sábado 17 de octubre en las inmediaciones de la Laguna del Inca, cerca del centro de esquí Portillo, ubicado en la comuna de Los Andes, en la región de Valparaíso.

Excursionistas fueron sorprendidos por la avalancha

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el desprendimiento de nieve afectó a un grupo de montañistas que se encontraba en el sector cordillerano. La emergencia movilizó a equipos de rescate para localizar y auxiliar a las personas afectadas.

Los primeros informes señalaron que cuatro personas murieron y otras resultaron lesionadas. La información sobre el número de afectados y las condiciones de los sobrevivientes fue actualizándose conforme avanzaron las labores de emergencia.

Despliegan operativo de rescate

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) coordinó las acciones de emergencia con la participación de bomberos, Carabineros, personal sanitario y rescatistas.

Los lesionados fueron trasladados a centros médicos de la ciudad de Los Andes para recibir atención. Las autoridades también advirtieron sobre los riesgos asociados con las condiciones meteorológicas en las zonas de montaña.

Investigan las causas del incidente

Entre los factores que pudieron influir en el desprendimiento se encuentra la acumulación de nieve y el aumento de las temperaturas registrado en la zona. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente deberán ser establecidas por las autoridades.

El operativo continuó mientras los equipos de emergencia trabajaban para determinar si había más personas afectadas y esclarecer cómo ocurrió la avalancha.