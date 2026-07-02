Autoriza Colombia extradición de ‘Larry Changa’ a Chile

Fue capturado en 2024 y se le identifica como supuesto fundador del Tren Aragua, la cual surgió en Venezuela, pero extendió sus actividades a distintos países.

El gobierno de Colombia autorizó la extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, identificado como uno de los presuntos fundadores de la organización criminal Tren de Aragua. La medida busca que enfrente en territorio chileno acusaciones relacionadas con asociación ilícita y secuestro.

La decisión quedó plasmada en un documento fechado el 17 de junio y divulgado posteriormente a través del Diario Oficial. La autorización cuenta con el aval del presidente Gustavo Petro, quien tiene la facultad final para aprobar o rechazar solicitudes de extradición.

Permanece detenido en Colombia desde 2024

Alias “Larry Changa” fue capturado en Circasia, Colombia, tras una investigación conjunta entre autoridades colombianas, chilenas y venezolanas. Desde entonces permanece privado de la libertad mientras avanzaban los procedimientos judiciales relacionados con su posible entrega a Chile.

Las autoridades colombianas señalaron previamente que Álvarez habría escapado en 2015 de la prisión de Tocorón, en Venezuela. Posteriormente fue ubicado en Chile y años después habría ingresado a Colombia utilizando documentación falsa.

Tren de Aragua amplió operaciones fuera de Venezuela

El Tren de Aragua surgió en Venezuela, pero con el paso de los años extendió sus actividades a distintos países de América Latina. Investigaciones de diversas autoridades han vinculado a la organización con operaciones en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y otros países de la región.

En EUA, la agrupación fue catalogada como organización terrorista extranjera durante la administración del presidente Donald Trump.

Chile deberá cumplir condiciones para concretar el traslado

El proceso enfrentó varios recursos y solicitudes judiciales antes de recibir el visto bueno definitivo de las autoridades colombianas. La Corte Suprema de Justicia de Colombia ya había emitido conceptos favorables sobre las peticiones presentadas por tribunales chilenos.

La autorización establece que Chile deberá garantizar que Álvarez no será sometido a penas consideradas crueles, inhumanas o degradantes. Una vez que ese compromiso sea formalizado, las autoridades podrán avanzar con los trámites necesarios para concretar la extradición.