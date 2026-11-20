La autorización elimina el trámite pendiente para abrir el centro; grupos comunitarios mantienen su rechazo y cuestionan los antecedentes de MTC en Arizona hoy.

La localidad de Marana, en Arizona, ha aprobado una licencia comercial para que Management & Training Corporation (MTC) opere un centro de detención migratoria en la instalación de una antigua prisión estatal.

La licencia comercial, emitida el miércoles, elimina el último obstáculo burocrático antes de que el centro pueda empezar a operar.

“Luego de revisar la solicitud y la información proporcionada, el municipio determinó que no había motivos, conforme a las disposiciones aplicables del código municipal, para negar la licencia comercial", señaló Vic Hathaway, gerente de comunicaciones de Marana, en un correo electrónico a Arizona Luminaria. "En consecuencia, la localidad procedió de acuerdo con su proceso establecido de otorgamiento de licencias comerciales”.

Hathaway también indicó que no había permisos de construcción abiertos para el centro de detención: se revisó y emitió un permiso de demolición, y se canceló un permiso eléctrico. El gobierno federal ha dicho que pretende triplicar la capacidad de detención del ICE en Marana.

Pima Resists ICE (PRICE), el grupo de organización comunitaria que se opone al centro de detención, emitió el jueves un comunicado en el que expresó su indignación y profunda decepción luego de que la localidad emitió la licencia comercial a MTC.

“El poblado de Marana, por lo tanto, ha fallado por completo en su responsabilidad de realizar la debida diligencia y apegarse a su propio código para proteger a sus ciudadanos. PRICE, sin embargo, seguirá oponiéndose al campamento del ICE”, afirmó Bennett Burke, uno de los miembros del organismo.

A fin de otorgar la licencia comercial a MTC, la localidad solicitó información adicional sobre una auditoría de 2023 de la Ley para la Eliminación de Violaciones en Prisiones, durante la cual la empresa había dicho que no hubo reportes de abuso sexual, aunque los registros estatales mostraban lo contrario.

“El municipio solicita que Management & Training Corporation presente una declaración por escrito al municipio con una explicación sobre la aparente inconsistencia entre los informes del ADOC y el informe de la auditoría de 2023”, escribió el director de finanzas e inspector de licencias, Yiannis Kalaitzidis, en una carta del 28 de octubre dirigida a la empresa.

El historial de MTC de no reportar denuncias de abuso sexual quedó detallado en una investigación publicada recientemente por Lookout y The Intercept, además de que los activistas plantearon el tema como una de las principales preocupaciones relacionadas con la reapertura de un centro de detención en Marana. También destacaron que el exgobernador Doug Ducey le rescindió un contrato a MTC para operar otra prisión estatal, luego de un motín en la instalación en 2015.

“Es incuestionable que esta corporación ha violado múltiples estándares para obtener una licencia comercial en la localidad de Marana”, dijo Caroline Isaacs, directora ejecutiva de Just Communities Arizona, en declaraciones a Arizona Luminaria el mes pasado.

En respuesta, MTC dijo que la denuncia de agresión sexual que reportó al estado no estaba incluida en el periodo abarcado por la auditoría.

“Debido a que tanto la denuncia como la investigación resultante ocurrieron antes del periodo de revisión de la auditoría y, en consonancia con los requisitos de reporte de la auditoría, no fueron incluidos en la documentación presentada al auditor como parte de la auditoría de octubre de 2023”, escribió Mary Calvin, vicepresidenta de finanzas y directora financiera de MTC, en su respuesta del 30 de octubre.

En otra carta, Calvin escribió el 9 de noviembre que “de las tres denuncias identificadas en el artículo, solo una fue omitida por error de la información proporcionada al auditor”.

MTC firmó en septiembre un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para operar la instalación de Marana, a pesar de la oposición continua durante meses por parte de miembros de la comunidad.

La empresa señaló a finales de septiembre que su objetivo era reabrir dentro de los próximos 60 días la antigua prisión para su uso como centro de detención migratoria.