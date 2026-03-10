Autoridades registran rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México

La investigación original en Nuevo México se cerró en 2019, pero las nuevas revelaciones contenidas en archivos del FBI han motivado la reapertura del caso.

Autoridades de Nuevo México iniciaron un registro en el rancho Zorro, propiedad del financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein, ante la posibilidad de que la propiedad haya sido utilizada para abuso y trata sexual de mujeres jóvenes.

El operativo se realiza con la cooperación de los actuales propietarios del rancho y forma parte de la reapertura de una investigación estatal impulsada por el fiscal general Raúl Torrez, quien considera que documentos del FBI previamente sellados justifican un análisis más profundo del lugar.

Historia del rancho y propiedad actual

Epstein adquirió el extenso rancho en Stanley, Nuevo México, en 1993, al exgobernador Bruce King, construyendo una mansión con pista de aterrizaje privada. Tras su muerte en 2019, la propiedad fue vendida en 2023 a la familia de Don Huffines, candidato a contralor estatal en Texas.

El Departamento de Justicia estatal destacó la cooperación de los actuales dueños y aseguró que continuará con las investigaciones, apoyando a posibles víctimas y siguiendo los hechos “adondequiera que conduzcan”.

Investigación y acciones estatales

La investigación original en Nuevo México se cerró en 2019 a petición de fiscales federales en Nueva York, pero las nuevas revelaciones contenidas en archivos del FBI han motivado la reapertura del caso.

Legisladores estatales también han establecido una nueva comisión para indagar actividades pasadas en el rancho, reforzando los esfuerzos por esclarecer posibles delitos ocurridos en la propiedad.