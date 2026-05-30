Autoridades de Venezuela incautan más de dos toneladas de droga

Estos operativos se suman a los esfuerzos fronterizos recientes, como la captura de tres personas en el estado Táchira con más de 262 kilos de estupefacientes.

El Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela informó este viernes sobre el decomiso de más de dos toneladas de sustancias estupefacientes y la detención de seis personas en Caracas. Las capturas en flagrancia se lograron a través de dos despliegues tácticos ejecutados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los sectores de Nuevo Horizonte y Propatria, ubicados en el oeste de la capital.

El primer operativo se concentró en la zona de Nuevo Horizonte tras labores de patrullaje e inteligencia. En este sitio, los efectivos militares desarticularon una banda delictiva mediante el arresto de cinco ciudadanos, a quienes se les incautó un cargamento de 2.892 kilogramos de sustancias ilícitas distribuidas en 430 envoltorios de marihuana, 614 de crack y 222 de cocaína. Adicionalmente, las autoridades aseguraron cuatro vehículos, equipos logísticos y 337 cartuchos de fusil.

Desmantelan laboratorio clandestino y aseguran armamento

De forma paralela, el cuerpo castrense intervino un inmueble en Propatria que funcionaba como un centro clandestino para el procesamiento de sustancias ilícitas. Durante esta segunda incursión, se decomisaron 128 gramos de marihuana y se concretó la captura de un sexto sospechoso. En el lugar también se incautaron dos rifles calibre .22, tecnología para la dosificación y un horno eléctrico adaptado para la fabricación de drogas sintéticas.

Tanto los detenidos como el material de interés criminalístico fueron puestos a disposición del Ministerio Público para dar inicio a los procesos judiciales correspondientes.

Estos operativos se suman a los esfuerzos fronterizos recientes, como la captura de tres personas en el estado Táchira con más de 262 kilos de estupefacientes, y a la estrategia bilateral iniciada en febrero, cuando el gobierno venezolano y el Comando Sur de Estados Unidos acordaron cooperar activamente contra el narcotráfico regional.