Automovilista se defiende y arrolla a asaltantes

En Ecuador, un conductor embistió con su camioneta a dos presuntos asaltantes tras ser víctima de robo, el momento quedó grabado por cámaras de seguridad

Videos de cámaras de seguridad captaron a dos hombres en motocicleta que interceptaron a un conductor de camioneta para despojarlo de sus pertenencias, en Guayaquil, Ecuador.

Tras el asalto, los ladrones emprendieron la huida; sin embargo, el afectado comenzó a seguirlos. En lugar de acudir a la policía, el automovilista aceleró y embistió directamente a los presuntos delincuentes mientras circulaban junto a la banqueta.

El fuerte impacto los lanzó contra un poste y la fachada de varias viviendas, y también provocó daños en un auto estacionado.

Las imágenes del incidente, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a los vecinos acercándose al lugar mientras los asaltantes permanecían inmóviles en el suelo.

Reportes locales indican que, después del choque, el conductor de la camioneta abandonó la escena. Hasta ahora, no hay información oficial sobre posibles investigaciones por parte de las autoridades.