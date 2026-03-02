Automovilista apuñala a tres personas tras choque en Virginia

Uno de los conductores descendió de su vehículo y presuntamente atacó con un cuchillo a los pasajeros del otro automóvil

Un incidente violento se registró la tarde del domingo en la Interestatal 495, donde un automovilista apuñaló al menos a tres personas tras un choque vehicular en el condado de Fairfax, el presunto agresor fue herido por disparos de un policía estatal y posteriormente trasladado a un hospital bajo custodia.

El ataque ocurrió tras un accidente vial

De acuerdo con reportes oficiales, el hecho se registró en el tramo sur del Outer Loop de la I-495, a la altura de Annandale, Virginia. Autoridades indicaron que todo comenzó con un choque inicialmente catalogado como daños materiales.

Tras el impacto, uno de los conductores descendió de su vehículo y presuntamente atacó con un cuchillo a los pasajeros del otro automóvil. En cuestión de minutos, la discusión escaló hasta convertirse en una agresión con arma blanca en plena vía interestatal, dejando al menos tres personas heridas.

Intervención armada de la Policía Estatal

Elementos de la Policía Estatal de Virginia respondieron al reporte de emergencia. Durante la intervención, un oficial accionó su arma de fuego para neutralizar al agresor, quien resultó herido en la parte superior del cuerpo.

El sospechoso fue trasladado bajo custodia a un hospital cercano. Hasta el momento, no se ha revelado su identidad ni su estatus legal, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

🚨 USA 🇺🇸 | ÚLTIMA HORA ‼️ Apuñalamiento masivo en la autopista de Virginia y disparos disparados por la policía. Según se informa, 4 personas apuñaladas.



pic.twitter.com/lWCV7p2bCH — XAlertNow (@xalertnow) March 1, 2026

Víctimas en estado crítico

Servicios médicos atendieron a cuatro personas en total: las tres víctimas del apuñalamiento y el propio agresor. Paramédicos realizaron maniobras de reanimación en el lugar a una de las víctimas antes de su traslado urgente.

Los lesionados fueron llevados al Inova Fairfax Medical Campus. De manera preliminar, autoridades informaron que al menos dos personas permanecían en condición crítica al momento de su ingreso hospitalario.

Cierre total y caos vial

El incidente provocó el cierre temporal de varios carriles del Outer Loop, generando congestionamientos significativos en una de las principales arterias del norte de Virginia, a pocos kilómetros de Washington, D.C.

Automovilistas quedaron varados durante varias horas mientras equipos de emergencia y peritos realizaban el procesamiento de la escena. Las autoridades implementaron desvíos y alertas de tráfico para mitigar el impacto en la circulación.

Investigación abierta

La Policía Estatal mantiene una investigación activa para esclarecer las circunstancias que derivaron en el ataque y determinar responsabilidades penales. No se ha informado si el incidente estuvo relacionado con algún altercado previo entre los involucrados.

El caso permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen actualizaciones oficiales sobre el estado de salud de las víctimas y posibles cargos.