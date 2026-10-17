Auto volador de Tesla tardará varios años en llegar a las calles

La compañía de Elon Musk ha fijado el inicio de la producción para 2028, aunque las propias condiciones de preventa advierten que no hay fecha asegurada

Tesla ha presentado la segunda generación de su deportivo Roadster, un vehículo equipado con propulsores de gas frío y tecnología aeroespacial prestada de SpaceX que promete acelerar de 0 a 96 km/h en menos de un segundo y realizar ráfagas breves de vuelo. Sin embargo, su llegada a las calles y su viabilidad técnica enfrentan grandes desafíos.

¿Cuándo llegará a las calles?

A pesar de la gran expectativa generada en el evento de presentación en Texas, los conductores aún tendrán que esperar varios años. La compañía de Elon Musk ha fijado el inicio de la producción para 2028, aunque las propias condiciones de preventa advierten que no existen garantías sobre las fechas definitivas de entrega.

Complicaciones y barreras de un auto con estas características

El concepto de un vehículo capaz de elevarse y girar en pleno vuelo tropieza con importantes obstáculos legales, de seguridad y operativos:

Trabas regulatorias: Expertos legales, como David Vladeck de la Universidad de Georgetown, señ

alan que el proceso para autorizar vehículos capaces de elevarse en medio del tráfico convencional será sumamente largo y complejo debido al enredo de normas estatales.

Incertidumbre jurídica: Analistas del transporte advierten que es poco probable que las autoridades permitan la circulación de vehículos con capacidades de vuelo no reguladas en carreteras públicas.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026 Seguridad comprometida: El propio Elon Musk admitió que este modelo no está optimizado para la seguridad, enfocándose en la diversión del conductor por encima de la protección vial tradicional.

Diseño para conducción manual: A diferencia de la apuesta general de Tesla por la conducción autónoma y los robotaxis, este modelo ha sido concebido como uno de los últimos vehículos con control manual humano, lo que incrementa los riesgos asociados a su inusual tecnología de propulsión. Mientras tanto, la recepción de la industria se mantiene dividida entre el asombro por el despliegue tecnológico y el escepticismo sobre su viabilidad real en el corto plazo.