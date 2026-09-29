Auto con exceso de pasajeros choca y deja siete muertos en China

El conductor, identificado únicamente por su apellido Wang, manejaba un automóvil con capacidad autorizada para cinco ocupantes

Siete personas murieron durante la madrugada de este martes después de que el automóvil en el que viajaban chocara contra la parte trasera de un camión estacionado en el condado de Longli, en la provincia de Guizhou, al sur de China.

El vehículo era conducido por un joven de 19 años que había consumido alcohol y transportaba a más pasajeros de los permitidos, según las primeras investigaciones de las autoridades locales.

El automóvil transportaba a siete personas

El accidente ocurrió alrededor de la 01:42 horas sobre una avenida de Longli. El conductor, identificado únicamente por su apellido Wang, manejaba un automóvil con capacidad autorizada para cinco ocupantes, pero en el interior viajaban siete personas.

Por circunstancias que todavía se investigan, el automóvil impactó contra la parte posterior de un camión articulado pesado que permanecía estacionado en el margen derecho de la vía.

Los siete ocupantes del vehículo particular, incluido el conductor, murieron como consecuencia del choque. Las autoridades no difundieron inmediatamente las identidades ni las edades del resto de las víctimas.

Conductor había consumido alcohol

Los análisis practicados al joven detectaron una concentración de 66 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre.

La Policía mantiene abierta la investigación para establecer la velocidad a la que circulaba el automóvil, las condiciones en las que se encontraba estacionado el camión y los demás factores que pudieron contribuir al accidente.

Tras el choque, las autoridades exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar transportar más pasajeros de los permitidos y abstenerse de manejar después de consumir alcohol o en condiciones de cansancio.

El accidente ocurrió casi un año después de que otro conductor alcoholizado atropellara a un grupo de ciclistas en la provincia de Shandong, hecho que dejó ocho personas muertas y cuatro heridas. En ese caso, el responsable presentaba una concentración de 195.3 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre.