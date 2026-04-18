Aumentan casos de viruela del mono en California

Las autoridades activaron un esquema de vigilancia epidemiológica, que incluye el rastreo de contactos para identificar posibles cadenas de transmisión

Ante un repunte reciente de casos de mpox, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) emitió un llamado urgente para que las personas con mayor riesgo de contagio acudan a vacunarse, especialmente tras confirmarse un nuevo caso en San Francisco.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el contagio más reciente corresponde a una persona no vacunada que tuvo contacto cercano con alguien que había viajado al extranjero, específicamente a una región donde circula el clado I del virus, considerado el más agresivo.

Detectan variante más severa en San Francisco

Con este caso, suman ya siete contagios del clado I en el estado desde noviembre de 2024, siendo además el primer registro en la ciudad de San Francisco.

Las autoridades activaron un esquema de vigilancia epidemiológica reforzada, que incluye el rastreo de contactos para identificar posibles cadenas de transmisión y evitar nuevos brotes.

El paciente afectado fue hospitalizado y actualmente se encuentra en recuperación, según el reporte oficial.

Autoridades piden completar esquema de vacunación

La directora del CDPH, Erica Pan, subrayó la importancia de que las personas en riesgo reciban las dos dosis de la vacuna contra mpox, particularmente ante el aumento de movilidad por la temporada de verano y la realización de eventos masivos.

El mpox, también conocido como viruela símica, se manifiesta principalmente con erupciones o lesiones en la piel, que suelen aparecer en la cara, palmas de las manos y plantas de los pies. Su transmisión ocurre mediante contacto estrecho y prolongado entre personas.

Además del clado I, en California continúa la circulación del clado II, una variante menos severa que mantiene un promedio de 14 casos semanales en lo que va de 2026.

Las autoridades señalaron que la mayoría de estos contagios también se han registrado en personas que no cuentan con vacunación, lo que refuerza la recomendación de inmunización como principal medida de prevención.