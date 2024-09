Aumentan a 226 los muertos por inundaciones en Birmania

Al menos 226 personas han muerto y 77 permanecen desaparecidas debido a las inundaciones en Birmania que comenzaron a comienzos de semana a causa de la depresión tropical Yagi, que además afecta a cientos de miles de personas a lo largo del país, según datos publicados este martes.

La junta militar birmana señala que más de 163.700 personas se han visto afectadas por el desastre y unas 150.000 viviendas han quedado sumergidas, recogen los medios oficialistas.

Las áreas más afectadas se encuentran en la región de Mandalay, los alrededores de la capital, Naipyidó, y el nororiental estado Shan, entre otras regiones del país.

Es difícil saber el número exacto de víctimas y afectados debido a la irregularidad con que las autoridades publican cifras totales y que hay zonas de difícil acceso y gran parte del país se encuentra sumido en un conflicto armado.

Por su parte, La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) estima en su último informe que más de 631.000 personas se han visto afectadas por el desastre, mientras que habrían muerto "cientos" de personas, al subrayar la dificultad del proceso de recopilación de datos.

"Hasta el momento, la mayoría de las zonas siguen sumergidas y se está llevando a cabo la evacuación y la asistencia de emergencia. A pesar de los desafíos, los socios humanitarios han comenzado a informar sobre el impacto y a planificar la respuesta donde sea posible", remarca el informe de la OCAH.

El sábado pasado, la junta militar lanzó un raro llamado de ayuda internacional en 'The Global New Light of Myanmar', el periódico en inglés controlado por el régimen, para pedir donaciones dentro y fuera de Birmania para lo que ofreció diferentes cuentas bancarias.

Al impacto del Yagi, procedente del mar de China Meridional, se han sumado las lluvias monzónicas procedentes de la bahía de Bengala.

Birmania se encuentra sumida en un conflicto armado que afecta a gran parte del país, principalmente en la periferia, tras el golpe de Estado militar de 2021, que exacerbó la guerra de guerrillas activa desde hace décadas creando una emergencia humanitaria.

Debido a la crisis, la junta militar se encuentra aislada internacionalmente, salvo por sus relaciones diplomáticas con algunos países como Rusia, China e India.

Millones de personas han sido afectadas por el temporal en el Sudeste Asiático, principalmente en Vietnam, golpeado por el tifón Yagi el 7 de septiembre y donde dejó más de 290 muertos, tras pasar por Filipinas (21 fallecidos) y China (2 decesos), y sus posteriores coletazos que afectaron a Laos, Tailandia (10 muertos) y Birmania.

Comentarios