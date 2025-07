Aumentan a 119 los muertos por las inundaciones en Texas

Las devastadoras inundaciones en Texas, ocurridas entre el 4 y 7 de julio de 2025, han dejado un saldo de al menos 119 muertos, con 95 decesos confirmados en el condado de Kerr, el más afectado.

Además, se reportan más de 170 personas desaparecidas, incluyendo varias niñas del campamento de verano Camp Mystic, arrasado por la crecida del río Guadalupe, que subió casi 8 metros en 45 minutos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó izar las banderas a media asta para guardar duelo por las más de 100muertes provocadas por las inundaciones en la región del Hill Country, a las afueras de San Antonio.

Ordered Texas flags to half-staff until sunrise on July 14 to honor those whose lives were tragically lost in the recent floods.



Texas stands united in mourning.



May God bring comfort to every family affected and strength to our first responders.



More: https://t.co/fIa54wFVFD pic.twitter.com/eYrortXMGj