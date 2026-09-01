Aumenta la actividad sísmica en el volcán Puracé en Colombia

Las autoridades registraron eventos de hasta 4.1 de magnitud en el Cauca y reiteraron que la estructura sigue en alerta naranja.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) advirtió de un incremento en la actividad sísmica del volcán Puracé, situado en el departamento del Cauca, que está en alerta naranja desde el pasado 1 de agosto por el riesgo de una erupción.

El organismo gubernamental señaló que desde las 16:20 del sábado registra un incremento en la actividad sísmica relacionada con el fracturamiento de roca en el área de influencia del volcán Puracé.

"Esta actividad se localizó a 11 kilómetros en dirección nororiente del cráter del volcán Puracé, a una profundidad de nueve kilómetros. Se presentaron aproximadamente 50 eventos sísmicos, de los cuales se destacan algunos con magnitudes entre 2,8 y 4,1", expresó el coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, capital del Cauca, Cristian Santacoloma.

El experto explicó que "este tipo de actividad se puede presentar dentro de la zona de influencia volcánica" y recordó que "los demás parámetros de monitoreo volcánico permanecen dentro de los niveles que han sido reportados en los últimos días".

"Por estas razones, el volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos permanece en estado de alerta naranja. Invitamos a la comunidad abstenerse a acceder a la parte alta del volcán", añadió Santacoloma.

El Puracé está ubicado a 27 kilómetros de Popayán y es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica de los Coconucos.

Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977, aunque desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.