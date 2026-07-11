Aumenta a 4,118 la cifra de muertos por sismos en Venezuela

Las autoridades venezolanas señalaron que el número de fallecidos aún podría modificarse conforme avancen las labores en edificios colapsados

La cifra de víctimas mortales por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúa en aumento. El balance oficial más reciente elevó a 4 mil 118 personas fallecidas el número de víctimas, mientras que las autoridades mantienen las labores de recuperación entre los escombros y la atención a miles de damnificados que permanecen fuera de sus hogares.

Con el hallazgo de 219 cuerpos adicionales en los últimos días, la tragedia ha entrado en una nueva etapa. Los equipos de emergencia ya concentran gran parte de sus esfuerzos en la identificación de víctimas, la remoción de estructuras colapsadas y la asistencia humanitaria para las comunidades afectadas.

Más de 16 mil personas resultaron heridas

De acuerdo con el reporte oficial, los sismos han dejado 16 mil 740 personas lesionadas, muchas de ellas con heridas de gravedad que continúan recibiendo atención médica en hospitales y centros temporales instalados para hacer frente a la emergencia.

Las autoridades también informaron que 17 mil 266 personas permanecen alojadas en 89 refugios temporales, debido a que miles de viviendas quedaron destruidas o presentan daños estructurales que impiden su ocupación.

El estado de La Guaira concentra el mayor número de afectaciones, aunque los terremotos también provocaron importantes daños en Caracas, Miranda y otras entidades del centro-norte del país.

La búsqueda de sobrevivientes da paso a la recuperación

Después de más de dos semanas desde los movimientos telúricos, las posibilidades de localizar sobrevivientes son prácticamente nulas, por lo que las operaciones han evolucionado hacia la recuperación de cuerpos y la limpieza de las zonas devastadas.

Brigadas nacionales e internacionales continúan retirando toneladas de escombros con maquinaria pesada, mientras especialistas forenses trabajan en la identificación de numerosas víctimas mediante pruebas genéticas, ya que varios cuerpos fueron recuperados sin documentación o en condiciones que dificultan su reconocimiento.

Las autoridades venezolanas señalaron que el número de fallecidos aún podría modificarse conforme avancen las labores en edificios colapsados y se confirme la identidad de personas que permanecen reportadas como desaparecidas.

Además de la destrucción provocada por los terremotos, la emergencia ha generado nuevos desafíos para las autoridades sanitarias y organismos de asistencia.

La concentración de miles de personas en refugios temporales mantiene la preocupación por posibles brotes de enfermedades, debido al hacinamiento, la limitada disponibilidad de agua potable y las condiciones de saneamiento en algunas zonas afectadas.

Paralelamente, continúan las labores para restablecer servicios básicos, distribuir alimentos, medicamentos y agua, así como brindar apoyo psicológico a las familias que perdieron a sus seres queridos o sus viviendas.

Reconstrucción será uno de los principales retos

Con el paso de los días, la prioridad de las autoridades comienza a centrarse en la reconstrucción de la infraestructura dañada y en la recuperación de las comunidades afectadas, un proceso que podría extenderse durante varios meses debido a la magnitud de los daños.

Mientras avanzan estas tareas, los equipos de emergencia permanecen desplegados en las zonas más impactadas para concluir la recuperación de víctimas y atender las necesidades de la población, en una de las mayores tragedias naturales registradas en Venezuela en las últimas décadas.