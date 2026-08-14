Aumenta a 273 la cifra de muertos tras sismo en Colombia

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia el lunes dejó hasta este jueves 273 personas fallecidas, 377 desaparecidas y 3,824 heridas

La cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes aumentó a 273, mientras que el número de personas desaparecidas se redujo de 496 a 377, informó este jueves David Santiago Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El último balance también reporta 3,824 personas heridas y 40,753 familias afectadas por el sismo, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico.

Más de 12,000 viviendas quedaron destruidas

De acuerdo con la UNGRD, el terremoto provocó la destrucción de 12,584 viviendas, mientras que otras 74,873 resultaron averiadas.

El impacto también alcanzó infraestructura pública. Hasta ahora se contabilizan 172 edificios colapsados, 2,198 centros educativos afectados y 216 centros de salud con daños.

"El Instituto de Medicina Legal ha recibido 250 cuerpos relacionados con la emergencia. De ese total, 227 ya fueron identificados y 189 entregados a sus familiares", detalló Tamayo.

Las autoridades reforzaron el levantamiento de información en las zonas afectadas mediante una mesa geomática creada por la UNGRD en coordinación con la NASA y la Carta Internacional del Espacio y Grandes Desastres.

Como parte de este trabajo fueron procesadas 166 imágenes satelitales de alta definición, utilizadas para evaluar los daños registrados en ciudades como Cali, Pereira y Manizales.

También se realizaron sobrevuelos en 13 departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, donde se localizó el epicentro.

Tamayo explicó que el objetivo es contar con un diagnóstico preciso de las afectaciones para que las autoridades puedan definir las acciones necesarias para atender la emergencia.

Mantienen vigilancia sobre el volcán Puracé

Además de las consecuencias del terremoto, la UNGRD mantiene vigilancia sobre el volcán Puracé, en el departamento del Cauca, que permanece en alerta naranja desde hace un mes.

Tamayo señaló que las autoridades evalúan la evolución de la actividad volcánica y revisan las condiciones de los albergues ante la posibilidad de que sea necesario evacuar a comunidades cercanas si aumenta la actividad.

Por ahora, el monitoreo continúa tanto en las zonas afectadas por el terremoto como en el área de influencia del volcán.