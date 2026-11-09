Aumenta a 14 la cifra de muertos por incendio en Taiyuan

Las autoridades concluyeron los rescates en un complejo residencial e iniciaron las averiguaciones para determinar las causas del fuego.

El número de víctimas mortales a causa del incendio registrado en un conjunto residencial de Taiyuan, capital de la provincia de Shanxi en China, se elevó a 14 personas, según reportaron medios oficiales.

El siniestro se desencadenó durante la tarde del domingo en el distrito de Yingze. El fuego fue controlado por los servicios de emergencia dos horas después de su inicio, concluyendo los trabajos de rescate poco tiempo más tarde.

Evolución de la emergencia y atención a las víctimas

En los primeros informes, las autoridades locales habían reportado el traslado de 38 personas a distintas unidades médicas, confirmando inicialmente el deceso de cinco de ellas antes de actualizar la cifra total de fallecidos.

Actualmente, los cuerpos de socorro y autoridades correspondientes mantienen las labores de atención a los afectados mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del fuego.

Antecedentes de incendios recientes en la región

Este hecho se suma a otros siniestros graves reportados recientemente en territorio chino, entre los que destacan el incendio en una fábrica textil en Cantón y el accidente a bordo de una embarcación de carga en Qingdao.