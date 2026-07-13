Atropello múltiple en Chile deja seis muertos y siete heridos

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la unidad ingresó a la feria, mientras comerciantes y compradores intentaban apartarse de su trayectoria

Un atropello múltiple ocurrido en la Feria Caupolicán de Viña del Mar, en Chile, dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas, luego de que un automóvil ingresara a gran velocidad al área comercial y arrollara a comerciantes y visitantes.

El conductor, un integrante de la Armada de Chile que se encontraba fuera de servicio, fue detenido tras el accidente y quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la tragedia.

Vehículo ingresó a la feria y atropelló a varias personas

El accidente ocurrió la mañana del domingo en el sector Gómez Carreño, cuando el vehículo particular perdió el control, subió a la zona donde se encontraban los puestos y recorrió varios metros antes de detenerse tras impactar un paradero.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la unidad ingresó a la feria, mientras comerciantes y compradores intentaban apartarse de su trayectoria. Testigos señalaron que el automóvil circulaba a alta velocidad antes de irrumpir en el lugar.

Las seis víctimas mortales fueron identificadas inicialmente como tres hombres y tres mujeres adultos, quienes se encontraban trabajando o realizando compras al momento del atropello.

Los servicios de emergencia trasladaron a siete personas a centros médicos, entre ellas dos bebés de ocho meses y cinco adultos con traumatismos de distinta consideración.

Cinco de los afectados ingresaron al Hospital Gustavo Fricke, mientras que otros dos fueron dados de alta. Las autoridades sanitarias informaron que los lesionados permanecen estables y fuera de riesgo vital, aunque continúan bajo valoración médica.

Conductor dio negativo en pruebas de alcohol y drogas

La Armada de Chile confirmó que el automovilista es uno de sus integrantes y que se encontraba fuera de servicio cuando ocurrió el accidente. La institución aseguró que colaborará con las diligencias encabezadas por la Fiscalía y Carabineros.

Los exámenes realizados al conductor resultaron negativos para el consumo de alcohol y drogas. El detenido habría declarado que no recuerda lo sucedido, versión que será analizada junto con los registros de videovigilancia y los peritajes practicados al vehículo.

Las autoridades investigan si el accidente estuvo relacionado con una colisión previa, una posible falla mecánica, una descompensación del conductor o la velocidad a la que circulaba.

Viña del Mar decreta tres días de duelo comunal

La Municipalidad de Viña del Mar decretó tres días de duelo comunal en memoria de las víctimas y puso a disposición de las familias apoyo psicológico, social y jurídico.

La Feria Caupolicán funciona los jueves y domingos y reúne más de mil puestos, además de comerciantes informales instalados en sus alrededores, por lo que suele registrar una elevada concentración de visitantes.

Personal especializado continuará reconstruyendo la trayectoria del automóvil y revisando sus condiciones mecánicas para determinar las responsabilidades por uno de los accidentes más graves registrados recientemente en la ciudad chilena.