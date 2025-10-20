Atropello en cumpleaños deja un muerto y 13 heridos en Maryland

El presunto responsable fue identificado como un hombre de la tercera edad, quien intentó huir después de que ocurrió el accidente

Autoridades de Maryland informaron que una persona murió y 13 más resultaron heridas luego de que un vehículo se estrelló contra una fiesta de cumpleaños que se celebraba en el patio de una zona residencial en Bladensburg.

La personas que perdió la vida era una mujer hispana, mientras que de los heridos, ocho eran menores de entre uno y 17 años de edad.

#Maryland | A un man le agarró la locura al atropellar con su vehículo a 10 personas en Bladensburg, Maryland, causándoles severas lesiones.



La poli está tras el sospechoso. pic.twitter.com/bB7hKGTBwa — Noticias Reales (@NoticiasRSV) October 19, 2025

De acuerdo con el Departamento de Policía de Bladensburg, el número de personas lesionadas se actualizó, debido a que se contaba con un informe preliminar de 11.

"Un vehículo que circulaba desde el área de Annapolis Road atropelló a varias personas que estaban reunidas frente a la residencia para la fiesta de cumpleaños de un niño", según el comunicado.

Dos niños, incluido un bebé, fueron trasladados en estado crítico, mientras que el resto de las víctimas presentas lesiones que no ponen en riesgo su vida.

La víctima fallecida fue identificada como Ashley, de 31 años, originaria de Washington DC.

En tanto, el responsable logró ser detenido por las autoridades cuando intentó huir, para ser identificado como un hombre de 66 años, quien enfrentará diversos cargos penales por lo ocurrido.