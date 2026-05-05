Atropellan a varias personas en Leipzig; hay varios heridos

Por: EFE 04 Mayo 2026, 10:24 Compartir

En las imágenes se puede ver un amplio dispositivo con numerosos agentes de la Policía y ambulancias desplegado en la zona en la que se produjo el atropello.

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Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas al ser arrolladas por un automóvil en la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, según confirmó el alcalde, Burkhard Jung. "Lamentablemente hay dos muertos", afirmó, al tiempo que tranquilizó a los ciudadanos al explicar que el supuesto autor del atropello ha sido detenido. "No conocemos exactamente la motivación, no sabemos quién es el perpetrador", afirmó, aunque según informaciones de la cadena NTV el supuesto conductor se comportó de forma llamativa tras ser detenido, lo que podría apuntar a un trastorno psiquiátrico.