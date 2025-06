Atropellan a cuatro manifestantes de 'No Kings' en San Francisco

Tres fuentes policiales informaron a los medios locales que un automovilista atropelló al menos a cuatro manifestantes de "No Kings" en San Francisco y luego huyó del lugar.

Asimismo, el conductor fue detenido y la policía está investigando el incidente "como un posible acto intencional", dijeron las fuentes.

Las cuatro personas que fueron atropelladas por el vehículo poco después del mediodía, sufrieron lo que las fuentes describieron como lesiones que no ponen en peligro su vida.

El San Francisco Chronicle informó que miles de manifestantes, portando carteles contra Trump y ondeando banderas estadounidenses, marchaban en San Francisco y Oakland.

Hundreds of volunteers lined up at S.F.'s Ocean Beach to appear in a banner spelling out “NO KING!” on Saturday.



The event was organized by travel writer Brad Newsham and architectural designer Travis Van Brasch, local activists who assembled human banners at Ocean Beach during… pic.twitter.com/YEIZi75bkI