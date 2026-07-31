Atropella a 17 personas en cafetería; aprendía a conducir

Al parecer, confundió el freno con el acelerador e irrumpió en la terraza de la cafetería, resultando también herida por la violencia del impacto

Al menos 17 personas fueron atropelladas y resultaron heridas leves este jueves cuando otra persona que aprendía a conducir atropelló con su automóvil a los clientes de una cafetería en un complejo turístico egipcio de Ain Sokhna, a orillas del mar Rojo, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con testigos del suceso, según un comunicado de la provincia de Suez, donde se ubica Ain Sokhna, el coche lo conducía una mujer que estaba aprendiendo a conducir acompañada de su esposo.

🚨 القاهرة 24:

سيدة تصدم 17 شخص في العين السخنة وتسبب في إصابتهم.



ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/9HcIPXsbu8 — Ahmed ElNaggar - أحمد النجار (@ahmed_nagar25) July 30, 2026 Al parecer, confundió el freno con el acelerador e irrumpió en la terraza de la cafetería, resultando también herida por la violencia del impacto, según la nota. Tras el accidente, el Complejo Médico de Suez declaró el estado de emergencia y movilizó al personal médico y de enfermería del servicio de urgencias. Fuentes médicas indican que las lesiones de los afectados varían entre fracturas, contusiones y golpes, pero ninguna reviste gravedad ni pone en riesgo su vida.