Aterriza avioneta en Peñalolén y deja cuatro lesionados

Por: Fernanda Izaguirre 21 Noviembre 2026, 19:26 Compartir

Una Cessna 172 matrícula CC-LRA aterrizó a la fuerza en Peñalolén, Santiago de Chile, chocó un auto y dejó al menos cuatro heridos preliminares.

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Una avioneta Cessna 172 de matrícula CC-LRA realizó un aterrizaje forzoso en una zona residencial del sector de Peñalolén, en Santiago de Chile, tras presentar problemas técnicos, dejando al menos cuatro personas heridas e impactando contra un automóvil, según reportes preliminares. De acuerdo con los primeros antecedentes difundidos sobre el suceso, la aeronave perdió sustentación o debió maniobrar de emergencia en el condominio Valle Casablanca, colisionando contra un vehículo en tierra. Detalles preliminares y verificación pendiente Los reportes iniciales señalan que cuatro personas resultaron lesionadas a raíz del impacto, aunque tanto las causas exactas del percance como el número definitivo de afectados y el estado de salud de los heridos continúan sujetos a confirmación oficial por parte de las autoridades correspondientes.



Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han dado información sobre los lesionados ni la falla técnica para que la aeronave aterrizara de emergencia en plena vialidad.