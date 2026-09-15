Atentan en Costa Rica contra opositor de régimen de Nicaragua

El exmiembro de la Contra se recupera bajo custodia policial en tanto que el gobierno nicaragüense mantiene su extradición.

Reinaldo Picado Miranda, exmiembro de la Contra nicaragüense y conocido como 'comandante Ómar', fue baleado este lunes en San José por desconocidos.

Picado Miranda permanece en Costa Rica como refugiado, mientras que Managua solicita su extradición, acusado de la muerte de una oficial y un civil.

Según un portavoz de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN), Picado recibió tres balazos y fue trasladado a un hospital de San José, donde se recupera bajo resguardo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La organización comunicó que el opositor sufrió el atentado mientras se encontraba remodelando una propiedad en San José, hasta donde llegaron dos sujetos a bordo de un vehículo que intentaron ingresar al inmueble y, al no lograrlo, dispararon desde el corredor, impactándolo al menos en tres ocasiones.

El opositor fue concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el municipio de Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua. El pasado 27 de junio ya había denunciado haber sido víctima de un atentado en la provincia costarricense de Cartago.

En una declaración, la UEN condenó "enérgicamente el segundo atentado armado sufrido en Costa Rica" contra el también fundador de Resistencia Campesina Azul y Blanco y exmiembro de la Contra durante la guerra civil que se libró en Nicaragua en la década de 1980.

"Para nuestra organización, estos hechos deben ser investigados más allá de la delincuencia común", demandó esa organización, que denunció "la persecución transnacional ejecutada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores nicaragüenses en el exilio". "Esta persecución opera mediante estructuras de inteligencia y seguridad del régimen, incluyendo sectores vinculados a la Dirección de Información para la Defensa (DID), así como mediante redes y estructuras de poder político y económico establecidas en territorio costarricense, violentando la soberanía nacional", señaló.

El exmiembro de la Contra nicaragüense, de 53 años, que estuvo encarcelado en Costa Rica, está beneficiado con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Ministerio Público de Nicaragua solicitó en extradición a 'comandante Ómar' por el mismo caso por el que se acusó a los opositores Douglas Gamaliel Pérez Centeno, ya extraditado, y Pedro Javier Fernández Sandoval, refugiado en Costa Rica, que frenó su extradición.

Las autoridades nicaragüenses acusan a los tres mencionados de las muertes de la oficial Aracelly Marisol Díaz Salinas y del civil Pedro Pablo Chavarría Rivas, cometidas en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.

Según la Policía de Nicaragua, el 1 de octubre de 2022, diez sujetos armados con fusiles de guerra, escopetas y pistolas ejecutaron un robo con intimidación a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río, que se dirigían en una camioneta a realizar el pago de una planilla salarial.