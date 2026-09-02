Atentado terrorista en Colombia deja un muerto y 11 heridos

La explosión causó un incendio en la estación policial y en varias motocicletas de los uniformados y provocó el pánico entre los habitantes del sector

El atentado con un coche bomba contra la estación de Policía del municipio colombiano de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, mató a una persona e hirió a otras once, dos de ellas policías, informaron este martes las autoridades.

El vehículo cargado con explosivos detonó a las 11:15 de la noche del lunes (04:15 GMT del martes), según un comunicado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, capital de Norte de Santander, y área a la que pertenece Los Patios.

El ataque deja "preliminarmente la muerte de un ciudadano y nueve civiles afectados, los cuales están siendo trasladados a centros asistenciales", así como "heridas a dos uniformados", señaló la información.

La explosión causó un incendio en la estación policial y en varias motocicletas de los uniformados y provocó el pánico entre los habitantes del sector, según constató EFE en la zona, que quedó sin luz tras el ataque.

"La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las labores de investigación criminal, inteligencia y policía judicial encaminadas a establecer las circunstancias de esta cobarde acción terrorista, así como identificar y judicializar a los responsables", indicó el comunicado.

La onda de la explosión causó además daños en varios locales comerciales y en viviendas ubicadas en la avenida principal de Los Patios.

El pasado 31 de julio, al menos ocho policías y otras tres personas fueron heridas por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta.

En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

El ataque en Los Patios tuvo lugar el mismo día en que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció la muerte de al menos 20 miembros de una disidencia de las FARC en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país.