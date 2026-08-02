Atentado en restaurante de Moscú deja tres muertos

Una explosión con un artefacto casero en un restaurante del centro de Moscú dejó al menos tres muertos y 21 heridos, informaron autoridades rusas

Al menos tres personas fallecieron y 21 más resultaron heridas tras la explosión de un artefacto explosivo improvisado en un restaurante del centro de Moscú, Rusia, durante la tarde de este sábado, de acuerdo con información difundida por el Comité Nacional Antiterrorista (CNA).

Las autoridades señalaron que la detonación ocurrió en el restaurante Balzi Rossi, ubicado cerca del zoológico de la capital rusa. Según la versión oficial, una mujer intentó ingresar al establecimiento con un paquete que contenía una bomba de fabricación casera.

El dispositivo habría sido activado a distancia cuando un guardia de seguridad decidió inspeccionar el contenido del paquete, tras detectar una situación sospechosa.

Víctimas y movilización de emergencia

Entre las víctimas mortales se encuentran la mujer que transportaba el explosivo, un elemento de seguridad del restaurante y uno de los comensales. Además, 21 personas sufrieron lesiones de distinta gravedad y fueron atendidas por los servicios de emergencia.

La magnitud de la explosión también obligó a cancelar una prueba cicloturista nocturna que se realizaría por calles del centro de Moscú.

Investigan el objetivo del ataque

Medios locales y testimonios de personas presentes indicaron que en el restaurante se celebraba una reunión privada en la que presuntamente participaban figuras públicas y funcionarios, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El artefacto explosivo tenía una potencia estimada equivalente a cerca de un kilogramo de TNT, según reportes difundidos por medios rusos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del atentado y determinar a los responsables del ataque, mientras continúan las labores periciales en la zona.