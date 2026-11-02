Atentado con motobomba deja un policía muerto en Colombia

La explosión ocurrió en Algeciras, Huila. El agente Julián Esmith Castaño López murió y otras seis personas resultaron heridas

Un ataque con explosivos en el municipio de Algeciras, en el departamento del Huila, al suroeste de Colombia, dejó un saldo de un policía fallecido y seis personas heridas, entre ellas dos integrantes de la corporación y cuatro civiles.

La explosión ocurrió durante la noche del viernes, cuando una patrulla realizaba labores de inspección en las inmediaciones de un establecimiento comercial ubicado en la zona rosa de la localidad. El artefacto, instalado en una motocicleta, detonó cerca de la medianoche y alcanzó a las personas que se encontraban en el sector.

Identifican al policía fallecido

La víctima fue identificada como Julián Esmith Castaño López, quien se desempeñaba en labores de patrullaje y acumulaba 20 años de servicio en la Policía colombiana.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el ataque y expresó sus condolencias a los familiares del agente, además de desear una pronta recuperación a los seis lesionados.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario calificó el hecho como un atentado terrorista y anunció que se iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y localizar a los responsables.

Procuraduría exige investigar el atentado

La Procuraduría General de Colombia también rechazó el ataque. Su titular, Gregorio Eljach, expresó su condena por la detonación de la motobomba y manifestó su solidaridad con la institución policial, los familiares del uniformado fallecido y las personas heridas.

La entidad pidió a las autoridades actuar con rapidez para esclarecer lo ocurrido, detener a los responsables y reforzar las condiciones de seguridad para los habitantes del norte del departamento del Huila.

Asimismo, advirtió que este tipo de acciones no deben continuar intimidando a la población colombiana.

Algeciras ha registrado otros ataques con explosivos

El municipio de Algeciras ha sido escenario de otros hechos violentos. En agosto pasado, dos militares murieron durante una emboscada en una zona rural, cuando acudieron a revisar un cilindro que presuntamente contenía explosivos.

Después de ese ataque, el Ejército colombiano anunció que intensificaría sus operaciones contra los grupos armados que mantienen presencia en la región.

Entre las organizaciones señaladas por delinquir en esa zona se encuentra el Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las antiguas FARC, encabezada por Néstor Gregorio Vera, conocido como alias Iván Mordisco.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del atentado con motobomba que cobró la vida del agente Castaño López y dejó seis personas lesionadas.