Ataúd cae cuando iba a ser enterrado y cuerpo sale ¡volando!

Como si no fuera poco el sufrimiento que pasaba una familia por la pérdida de su ser querido, pasó esta tragedia que se hizo viral

Familiares y amigos se encontraban desolados por la pérdida de su ser querido y se disponían a darle el 'ultimo adiós' en el panteón.

El ataúd sería colocado en un nicho de una pared conformada por varias gavetas de perpetuidad.

Un video que fue compartido en redes sociales, muestra el momento en que tres hombres suben a una especie de tarima conformada por varias tablas de madera, mientras otros hombres empujan el ataúd desde abajo para meterlo al nicho.

De pronto, las tablas se vencen y los hombres se caen, al igual que el ataúd que termina con la tapa abierta ante la mirada atónita de los asistentes.

Algunos de los asistenes se alejaron al ver la dantesca escena, pero otros más se acercaron para ayudar a levantar el cuerpo y colocarlo de nuevo en el ataúd.

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Algunos usuarios reaccionaron empáticos con la familia ante la insólita situación, mientras que otros tomaron con humor el video, incluso escribieron: "perdón Dios por burlarme".

"Ni para morir sirvo", "Que se recupere pronto", "No se lastimó", "No a descansado en paz", "Afortunadamente no salió herido."Será que se golpeó", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

