Ataques israelíes dejan cinco muertos pese a tregua en Líbano

Líbano registró una de las jornadas más violentas de las últimas semanas, con 47 personas muertas por ataques israelíes en diferentes puntos del país

Al menos cinco personas murieron este sábado en una serie de ataques israelíes contra localidades del sur del Líbano, pese a la entrada en vigor de una nueva tregua entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá.

Los bombardeos se registraron apenas horas después del inicio del nuevo alto el fuego, lo que volvió a encender las alertas sobre la fragilidad del acuerdo y la posibilidad de que la violencia continúe en el frente libanés.

Arab Salim, la zona más golpeada por los bombardeos

La localidad de Arab Salim fue una de las más afectadas durante la jornada, luego de que aviones de guerra israelíes lanzaran dos ataques aéreos alrededor de las 6:30 horas locales.

De acuerdo con los primeros reportes, en esa zona murieron al menos tres personas, aunque sus identidades no fueron dadas a conocer de inmediato.

Además, un dron israelí atacó la población de Deir al Zahrani, donde murió una persona, mientras que otro vehículo aéreo no tripulado impactó en la localidad de Doueir y dejó otra víctima mortal.

Los hechos ocurrieron pese a que desde el viernes entró en vigor un nuevo cese de hostilidades entre Israel y Hizbulá, en medio de esfuerzos diplomáticos para contener la escalada en el sur del Líbano.

Hasta el momento, Hizbulá no ha reivindicado acciones durante este sábado ni se ha pronunciado públicamente sobre el alcance de la tregua.

La continuidad de los ataques refleja las dificultades para sostener un alto el fuego en una región marcada por meses de enfrentamientos, bombardeos y desplazamientos de población civil.

Líbano venía de una de sus jornadas más sangrientas

El viernes, Líbano registró una de las jornadas más violentas de las últimas semanas, con 47 personas muertas por ataques israelíes en diferentes puntos del país, principalmente en el sur.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública libanés, desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, al menos 3,980 personas han muerto y más de 12,000 han resultado heridas.

La nueva jornada de ataques aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo y mantiene al sur del Líbano como uno de los focos más delicados de la crisis regional.