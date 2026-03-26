Ataques israelíes dejan cinco muertos en Líbano

El grupo señaló que sus objetivos fueron concentraciones de tropas, bases logísticas y comunidades cercanas a la frontera

La tensión en la frontera entre Líbano e Israel se intensificó en las últimas horas tras una serie de bombardeos y ataques cruzados que dejaron al menos cinco personas sin vida y 19 más lesionadas, de acuerdo con reportes de autoridades libanesas y comunicados del grupo chií Hezbollah.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud de Líbano informó que un ataque aéreo impactó una localidad del distrito de Nabatieh, donde se reportaron dos víctimas y ocho personas heridas. En hechos distintos, bombardeos en los distritos de Marjayoun y Bint Jbeil provocaron tres fallecimientos adicionales y once lesionados.

Respuesta armada y aumento de operaciones

De manera simultánea, Hezbollah dio a conocer que llevó a cabo decenas de ofensivas contra objetivos en el norte de Israel, en lo que describió como una respuesta directa a los ataques registrados en territorio libanés.

Entre las acciones reportadas se incluyen lanzamientos de cohetes, uso de artillería pesada y ataques con drones, además de impactos dirigidos contra vehículos blindados y posiciones militares israelíes.

El grupo señaló que sus objetivos fueron concentraciones de tropas, bases logísticas y comunidades cercanas a la frontera, en un contexto de confrontación que se ha mantenido activo durante las últimas semanas.

Frontera sur, foco permanente de tensión

La región sur del Líbano se ha convertido en uno de los principales puntos de conflicto en Medio Oriente, con enfrentamientos casi diarios entre el Ejército israelí y Hizbulá, lo que ha elevado el riesgo de una escalada mayor en la zona.

Desde el inicio de la actual crisis regional, ambas partes han incrementado la frecuencia y alcance de sus ataques, generando preocupación entre organismos internacionales ante la posibilidad de que el conflicto se extienda.

Impacto regional y preocupación internacional

El intercambio de fuego ocurre en medio de un contexto más amplio de inestabilidad en Medio Oriente, donde diversos actores mantienen tensiones simultáneas que afectan la seguridad y el equilibrio geopolítico.

Analistas internacionales advierten que la persistencia de estos enfrentamientos en la frontera libanesa podría provocar desplazamientos de población, afectaciones a infraestructura y presión adicional sobre los sistemas de salud locales.

Mientras tanto, la comunidad internacional ha reiterado llamados a la contención y al diálogo, ante el riesgo de que los enfrentamientos deriven en un conflicto de mayor escala en la región.