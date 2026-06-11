Ataques iraníes obligan a Kuwait a cerrar espacio aéreo

El Ejército iraní informó que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz a cualquier tipo de tránsito, incluido el paso de buques comerciales

La Autoridad General de Aviación Civil de Kuwait anunció el cierre temporal de su espacio aéreo después de los ataques iraníes contra bases estadounidenses ubicadas en su territorio, en una nueva escalada de tensión entre Washington y Teherán.

La medida comenzó a operar a partir de las 4:50 de la mañana, hora local, como acción preventiva ante posibles riesgos para el tránsito aéreo civil en la región.

Kuwait desvía vuelos hacia aeropuertos alternativos

De acuerdo con la autoridad aeronáutica kuwaití, el cierre se aplicó debido a la exposición del país a las agresiones iraníes y a las posibles amenazas que esto podría representar para las operaciones aéreas.

La institución informó que los vuelos serán desviados hacia aeropuertos alternativos, siguiendo los procedimientos establecidos para proteger a pasajeros, tripulaciones y aeronaves.

El espacio aéreo será reabierto de manera inmediata una vez que se confirme el fin de la amenaza, según indicó la autoridad de aviación.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber lanzado durante la madrugada dos oleadas de ataques contra las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait, así como contra la base Sheikh Issa, en Baréin.

También aseguró haber atacado instalaciones vinculadas a la Quinta Flota de Estados Unidos, estacionada en Baréin, como parte de su respuesta a los bombardeos estadounidenses contra territorio iraní.

Estrecho de Ormuz vuelve a quedar bajo tensión

Además de los ataques contra posiciones militares, el Ejército iraní informó que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz a cualquier tipo de tránsito, incluido el paso de buques comerciales.

La decisión incrementa la preocupación internacional debido a la importancia de esta ruta para el transporte mundial de petróleo y gas, en un momento de alta volatilidad regional.

Escalada ocurre tras nuevos bombardeos de Estados Unidos

Las acciones iraníes se produjeron después de que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara bombardeos contra Irán por segunda noche consecutiva.

Washington aseguró que los ataques fueron una respuesta a las agresiones de Teherán, en referencia al derribo de un helicóptero estadounidense en la zona de Ormuz, hecho que no dejó personas heridas.

Con el cierre del espacio aéreo kuwaití y la amenaza sobre el estrecho de Ormuz, la región del Golfo vuelve a colocarse en alerta máxima ante el riesgo de una confrontación más amplia.