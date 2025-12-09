Ataques dejan cinco muertos y 16 heridos en frontera de Tailandia

El Ejército de Tailandia admitió atacar a Camboya como una 'respuesta a las operaciones militares' desplegadas tras la critica a uno de los altos mandos

Autoridades de Tailandia aseguraron este lunes que se lanzaron ataques aéreos contra objetivos militantes en Camboya, mismos que dejaron cinco personas sin vida y 16 heridos.

El ministro de Información de Camboya afirmó que al menos cuatro civiles perdieron la vida y otros nueve resultaron heridos durante las últimas 24 horas.

Por su parte, el portavoz del Ejército de Tailandia confirmó que un soldado murió por estos hechos.

Sin embargo, su ejército admitió atacar a sus contrarios como una "respuesta a las operaciones militares".

Este conflicto resurgió el pasado mes de julio, cuando Hun Sen, quien gobernó el país durante casi cuatro décadas, filtrara el audio de una llamada con la entonces primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra.

Este audio criticaba a un alto cargo militar tailandés, lo que provocó que renunciará a su cargo a finales de agosto. Tras esto se vive una nueva debilidad del Gobierno tailandés, mientras que ambos países atraviesan crisis de credibilidad.