Ataques de EUA contra Irán dejan 18 muertos y 142 heridos

La ofensiva estadounidense de este martes alcanzó una boda en Kuhestak y dejó cuatro muertos y 68 heridos, según autoridades iraníes

Irán informó este jueves (tiempo local) que la cifra de muertos y heridos a causa de los ataques de Estados Unidos de este martes ha aumentado a 18 y 142 personas, respectivamente.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Salud de Irán, Hossein Kermanpour, entre los fallecidos y heridos se encuentran 61 mujeres y 44 menores de 18 años.

Previo a esta actualización, Teherán había informado de 68 heridos, mientras que permanece sin cambios el número de fallecidos.

¿Cuándo ocurrieron los ataques de Estados Unidos contra Irán?

Los ataques de Estados Unidos en territorio iraní ocurrieron la noche del martes, lo que significó el segundo ataque en menos de 48 horas.

De acuerdo con EUA, la ofensiva estaba dirigida en contra de “objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica” para contrarrestar los “intentos de agresión” de Irán “contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región”.

Ataques estadounidenses dejan víctimas en una boda

Estos ataques alcanzaron una vivienda en donde se estaba llevando a cabo una boda en el pueblo de Kuhestak, donde murieron cuatro personas y otras 68 resultaron heridas.

Otras siete personas murieron en tres puntos de la provincia de Juzestán durante la ofensiva estadounidense.

La Guardia Revolucionaria informó, por su parte, de la muerte de cuatro de sus miembros de su fuerza aeroespacial en la provincia occidental de Kermanshah; además, tres miembros de la milicia islámica Basijí murieron en ataques estadounidenses en la isla de Lavan.

Irán califica los ataques de 'crímenes de guerra'

El Ministerio de Exteriores comparó el ataque que impactó en la boda con los que causaron la muerte de 168 estudiantes y profesores en la sureña ciudad de Minab y otro que dejó 21 fallecidos en la también sureña zona de Lamerd en el primer día de la guerra, el 28 de febrero, al calificarlos de “brutales crímenes de guerra”.