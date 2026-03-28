Ataques con misiles dejan una persona fallecida en Tel Aviv

Autoridades indicaron que los daños fueron provocados tanto por impactos directos de proyectiles como por fragmentos derivados de intercepciones en el aire

Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida este viernes en Tel Aviv, luego de una nueva oleada de ataques con misiles lanzados desde Irán contra la zona central de Israel, donde se reportaron impactos en al menos once puntos.

De acuerdo con los servicios de emergencia Magen David Adom (MDA), paramédicos confirmaron el fallecimiento en el lugar, mientras que en otro punto del área central brindaron atención a dos personas con heridas leves.

Impactos y daños en múltiples puntos

Los ataques más recientes, activaron la movilización de bomberos y equipos de rescate en once sitios distintos, donde se realizaron labores de búsqueda ante la posibilidad de personas atrapadas.

Autoridades indicaron que los daños fueron provocados tanto por impactos directos de proyectiles como por fragmentos derivados de intercepciones en el aire.

Entre las afectaciones se reporta la destrucción total de un edificio de tres niveles, daños severos en otra estructura, el colapso parcial de un inmueble abandonado y afectaciones en un garaje.

Incendios y labores de rescate en Ramat Gan

En la ciudad de Ramat Gan, ubicada en la periferia de Tel Aviv, un impacto directo provocó un incendio que alcanzó a un camión y a un poste eléctrico.

Equipos de bomberos lograron contener la propagación del fuego hacia edificaciones cercanas, mientras continúan las labores para localizar posibles personas atrapadas entre las llamas y el humo.

El jefe del cuerpo de bomberos, Oren Shishitsky, aseguró que los incidentes se encuentran bajo control e hizo un llamado a la población a evitar acercarse a las zonas afectadas.

Escalada de violencia en la región

En un hecho previo, un hombre de alrededor de 30 años murió tras ser alcanzado por metralla derivada del impacto directo de un cohete lanzado por la milicia chií libanesa Hizbulá, en las inmediaciones de un edificio residencial en Nahariya, al norte de Israel.

Con estos hechos, la cifra de víctimas mortales en Israel asciende a 19 personas como resultado de ataques con misiles iraníes y proyectiles de Hizbulá.

A este balance se suman cuatro mujeres fallecidas en Cisjordania, tras el impacto de un misil de racimo israelí en territorio palestino.