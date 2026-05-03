Ataques aéreos de Israel en Líbano dejan al menos siete sin vida

Aunque ambas partes acordaron un alto el fuego el 17 de abril, posteriormente ampliado por tres semanas, los enfrentamientos no se han detenido completamente.

Los ataques aéreos de Israel en el sur de Líbano dejaron al menos siete personas muertas y varios heridos este sábado, pese a la vigencia de un alto el fuego temporal acordado entre el gobierno israelí y el grupo Hezbollah. Los bombardeos se registraron en distintas aldeas de la región, en medio de una escalada que no ha cesado por completo.

Las acciones ocurrieron mientras el ejército de Israel emitía nuevas órdenes de evacuación para habitantes de al menos nueve comunidades, lo que refleja la persistencia del riesgo en la zona fronteriza.

¿Dónde ocurrieron los ataques en el sur de Líbano?

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, uno de los bombardeos impactó un vehículo en la aldea de Kfar Dajal, donde murieron dos personas. Otro ataque alcanzó una vivienda en Lwaizeh, con saldo de tres fallecidos.

En la aldea de Shoukin, un tercer ataque dejó dos personas sin vida, completando un total de siete víctimas mortales en distintos puntos del sur libanés.

¿Qué dijo el ejército de Israel sobre los bombardeos?

La portavoz en árabe del ejército israelí, Ella Waweya, informó que la fuerza aérea realizó cerca de 50 ataques en las últimas 24 horas. Según explicó, los objetivos fueron infraestructura y miembros de Hezbollah.

Además, las fuerzas israelíes difundieron material audiovisual en el que muestran operaciones para destruir posiciones que, aseguran, eran utilizadas por el grupo armado en localidades cercanas a la frontera.

¿Cómo respondió Hezbollah a los ataques?

Por su parte, Hezbollah afirmó que lanzó un ataque con dron contra soldados israelíes que se encontraban dentro de una vivienda en la aldea costera de Bayed.

El intercambio de ataques evidencia que, pese al acuerdo de cese al fuego, ambas partes mantienen operaciones militares en la región.