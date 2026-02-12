Ataque sicarial deja dos personas fallecidas en Colombia

El agresor habría esperado a las víctimas a las afueras del gimnasio y, al momento en que salían del establecimiento, abrió fuego en su contra

Un ataque armado registrado la tarde del 11 de febrero en el norte de Bogotá dejó como saldo dos hombres sin vida, luego de que un sicario les disparara en repetidas ocasiones frente a un gimnasio ubicado en la calle 85 con carrera Séptima, en el exclusivo sector de La Cabrera. El hecho generó pánico entre transeúntes y obligó a un amplio despliegue policial en una de las zonas más concurridas de la capital colombiana.

Un ataque planeado en una zona de alto flujo

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, el agresor habría esperado a las víctimas a las afueras del gimnasio y, al momento en que salían del establecimiento, abrió fuego en su contra. Testigos señalaron que el atacante vestía traje y corbata, lo que le permitió pasar desapercibido antes de ejecutar el ataque. Tras disparar, huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

Víctimas serían empresario y su escolta

Medios locales y autoridades informaron que uno de los fallecidos sería un empresario vinculado al sector arrocero, mientras que la segunda víctima fungía como su escolta. Ambos fueron trasladados con heridas de gravedad a un centro médico cercano, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de los impactos de bala.

Operativo y revisión de cámaras

Tras los disparos, la zona fue acordonada por elementos policiales que iniciaron un operativo para recolectar evidencia, entrevistar testigos y revisar cámaras de videovigilancia del sector. Las autoridades buscan establecer la ruta de escape del responsable y determinar el móvil del crimen, el cual preliminarmente se investiga como un caso de sicariato.

Preocupación por seguridad en la calle 85

El sector de la calle 85 es reconocido por su actividad comercial, restaurantes y centros deportivos, por lo que el hecho causó alarma entre residentes y visitantes.

No es la primera vez que se reportan episodios violentos en esta área, lo que ha generado inquietud sobre las condiciones de seguridad en una de las zonas de mayor afluencia en el norte de Bogotá.