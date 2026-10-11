Ataque ruso en Zaporiya deja 17 muertos, incluidos tres niños

Al menos 17 personas, entre ellas tres niños, murieron y otras 18 resultaron heridas tras un ataque aéreo ruso contra la ciudad ucraniana de Zaporiya

Al menos 17 personas, entre ellas tres niños, murieron y otras 18 resultaron heridas tras un ataque aéreo ruso contra la ciudad ucraniana de Zaporiya, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El bombardeo se llevó a cabo con bombas guiadas y provocó daños en edificios residenciales. Una de las municiones destruyó la entrada de un inmueble, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

Continúan las labores de rescate tras el bombardeo

De acuerdo con las autoridades ucranianas, los servicios de emergencia se trasladaron a las zonas afectadas para atender a los heridos, localizar posibles víctimas y evaluar los daños ocasionados por el ataque.

El saldo preliminar reportado por los organismos oficiales asciende a 17 personas fallecidas y 18 lesionadas. Las cifras podrían actualizarse conforme avancen las operaciones de rescate.

Zelensky reacciona al ataque contra Zaporiya

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, condenó el bombardeo y vinculó el ataque con el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un acuerdo para comprar diésel a Rusia y el levantamiento de restricciones a sus exportaciones.

En un mensaje publicado en Facebook, Zelensky afirmó que Rusia lanzó cinco bombas planeadoras contra edificios residenciales en Zaporiya. También señaló que, durante la noche, otras 13 regiones ucranianas fueron atacadas y que se registraron daños en viviendas, infraestructura e instalaciones ferroviarias.

El mandatario sostuvo que cualquier reducción de la presión sobre Moscú puede facilitar la continuidad de las operaciones militares rusas. Por ello, insistió en la necesidad de mantener medidas que, desde su perspectiva, obliguen a Rusia a detener la guerra.

Ucrania advierte sobre nuevos daños en varias regiones

Además de las afectaciones en Zaporiya, las autoridades ucranianas reportaron daños en distintos puntos del país como consecuencia de los ataques nocturnos.

Zelensky aseguró que su gobierno responderá a las ofensivas rusas y destacó la importancia de las capacidades militares de largo alcance para enfrentar los bombardeos.

Mientras continúan las operaciones de emergencia en Zaporiya, las autoridades mantienen la evaluación de los daños y la atención a las personas afectadas por uno de los ataques más graves reportados recientemente en la ciudad.