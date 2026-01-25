Ataque ruso deja sin luz a regiones de Ucrania durante ola gélida

Según el reporte de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, el ejército ruso lanzó más de 370 drones de largo alcance y 21 misiles durante el ataque nocturno

Un bombardeo masivo lanzado por Rusia durante la madrugada de este sábado contra el sistema energético de Ucrania provocó la suspensión de servicios básicos como electricidad, agua potable y calefacción en múltiples provincias del país, en medio de temperaturas inferiores a los -10 grados centígrados. Las autoridades ucranianas informaron que el ataque dejó amplias zonas sin suministro y agravó la crisis humanitaria en pleno invierno.

En Kiev, la capital, el suministro de agua corriente volvió a interrumpirse y se confirmó la muerte de una persona que trabajaba en una fábrica de confitería alcanzada por un dron. El inmueble pertenece a la empresa Roshen, propiedad del expresidente ucraniano Petro Poroshenko. Los servicios de emergencia señalaron que el impacto provocó daños estructurales y un incendio parcial en las instalaciones.

Ataque coincide con negociaciones de paz en Abu Dabi

El bombardeo se produjo apenas horas después del inicio de la primera negociación trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, celebrada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Las delegaciones comenzaron las conversaciones el viernes con el objetivo de explorar vías para avanzar hacia el fin de la guerra.

La segunda sesión de diálogo se llevó a cabo este sábado y concluyó tras aproximadamente tres horas, con el compromiso de celebrar un tercer encuentro la próxima semana. Pese a que el diálogo se mantuvo, las autoridades reconocen que las diferencias entre Moscú y Kiev continúan siendo profundas y que un acuerdo permanece lejano.

Reacción del Gobierno ucraniano tras el bombardeo

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga, denunció que el ataque fue ordenado de manera deliberada en paralelo a las negociaciones. Señaló que los misiles rusos no solo impactaron contra la población civil, sino también contra los esfuerzos diplomáticos en curso.

Por su parte, el presidente Volodímir Zelenski reiteró su llamado a los aliados de la OTAN para reforzar la defensa aérea ucraniana, en particular con sistemas Patriot de fabricación estadounidense y NASAMS de origen noruego. De acuerdo con el Gobierno ucraniano, Estados Unidos ya no transfiere armamento directamente, por lo que el suministro debe canalizarse a través de los países aliados.

Uso de misiles y drones de gran capacidad destructiva

Según el reporte de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, el ejército ruso lanzó más de 370 drones de largo alcance y 21 misiles durante el ataque nocturno. Por primera vez, Rusia utilizó 12 misiles Kh-22 contra Kiev, proyectiles diseñados originalmente para destruir buques y capaces de transportar hasta 950 kilogramos de explosivos.

Además, Moscú volvió a emplear el misil hipersónico antibuque Zircon contra objetivos terrestres. Las autoridades ucranianas señalaron que esta combinación de armamento busca saturar los sistemas de defensa aérea y maximizar el impacto sobre infraestructuras críticas.

Provincias afectadas y daños en ciudades clave

Los principales objetivos del ataque fueron las infraestructuras energéticas de las provincias de Kiev, Chernihiv, Sumi y Járkov. En la región de Chernihiv, varias ciudades permanecen bajo un apagón total, mientras que en Járkov, la segunda ciudad más grande del país, se reportaron más de 30 personas heridas y daños en 44 bloques de viviendas.

En Kiev, los hogares cuentan actualmente con un máximo de seis horas de electricidad al día. Además, más de 1,200 edificios seguían sin calefacción por un ataque previo ocurrido el 20 de enero.

Impacto humanitario y desplazamiento de población

El ministro de Defensa, Mijailo Fedórov, estimó que el ataque de este sábado afectó a 800,000 personas en Kiev y a 1.8 millones de habitantes en las cuatro provincias golpeadas. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, añadió que desde la madrugada se sumaron 600 bloques de departamentos sin ningún servicio básico.

Klitschko informó recientemente que 600,000 habitantes de Kiev, alrededor del 20% de la población, han abandonado la ciudad durante enero. Autoridades municipales de regiones occidentales como Lviv e Ivano-Frankivsk confirmaron una nueva ola de desplazamientos desde la capital hacia zonas consideradas más seguras.

Riesgo para el sistema nuclear y suministro eléctrico

Zelenski advirtió que uno de los mayores temores es que los misiles rusos logren destruir las subestaciones eléctricas que transportan la energía generada por las tres centrales nucleares activas del país. Estas plantas aportan actualmente cerca del 50% de la electricidad de Ucrania, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía.

Antes de la invasión rusa iniciada en febrero de 2022, estas centrales representaban alrededor del 20% de la generación eléctrica nacional. Su posible inactivación podría provocar un apagón casi total, además del riesgo de un accidente nuclear.

Negociaciones militares y obstáculos para un acuerdo

A pesar del ataque, la reunión entre delegaciones militares de Rusia y Ucrania se celebró durante unas tres horas, a puerta cerrada y bajo supervisión de Estados Unidos. Una fuente citada por la agencia Tass indicó que el encuentro no concluyó sin resultados, aunque no se detallaron avances concretos.

Las exigencias territoriales de Rusia continúan siendo uno de los principales obstáculos. Moscú insiste en que Ucrania retire sus fuerzas de Lugansk y Donetsk y plantea congelar el frente en Jersón y Zaporiyia. Kiev rechaza estas condiciones mientras no exista una retirada equivalente de las tropas rusas.

Zelenski calificó la reunión como constructiva y confirmó la intención de continuar las negociaciones la próxima semana, subrayando que Estados Unidos desempeñará un papel clave en la supervisión de un eventual alto el fuego.

Con información de EFE