Ataque ruso deja 22 muertos y más de 130 heridos en Ucrania

Bombardeos con misiles y drones impactaron varias ciudades ucranianas. Entre las víctimas hay menores de edad hallados bajo los escombro

Una nueva ofensiva aérea lanzada por Rusia contra varias ciudades de Ucrania dejó al menos 22 personas fallecidas y 138 heridas, informaron las autoridades ucranianas este martes.

Entre las víctimas mortales se encuentran menores de edad que fueron encontrados bajo los escombros de edificios alcanzados durante los bombardeos.

El ataque se desarrolló durante la madrugada y se prolongó hasta después del amanecer. Según los reportes oficiales, la ciudad de Dnipro concentró la mayor cantidad de víctimas, con 16 fallecidos, mientras que en Kiev murieron seis personas.

Equipos de emergencia que trabajaban entre estructuras colapsadas recuperaron los cuerpos de un niño de tres años, una mujer y su hijo de ocho años en Dnipro, una de las zonas más afectadas por la ofensiva.

Bombardeo masivo sobre varias regiones

De acuerdo con la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 73 misiles y 656 drones contra distintos puntos del país.

Entre los principales objetivos estuvieron Kiev, Dnipro, Poltava, Járkiv y Zaporiyia.

Las defensas aéreas de Ucrania informaron que lograron destruir o neutralizar 40 misiles y 602 drones.

Sin embargo, las autoridades reportaron impactos directos de 30 misiles balísticos, tres misiles de crucero y 33 drones en al menos 38 ubicaciones del territorio ucraniano.

Los ataques causaron daños en infraestructura residencial, energética y civil, además de afectar edificios y servicios en ocho distritos de la capital.

Al menos 81 personas resultaron heridas en Kiev, según la Administración Militar de la ciudad. Muchos habitantes buscaron refugio durante horas mientras las explosiones sacudían distintos sectores de la capital.

Entre ellos estuvo Iryna Salikova, de 37 años, quien pasó la noche refugiada en una bañera junto a su hija de tres años.

La mujer relató que una ventana de su vivienda estalló por la onda expansiva y que una piedra ingresó a la habitación de las niñas, aunque ambas resultaron ilesas.

Otra residente de Kiev, Olena Dniprovska, de 65 años, sufrió heridas junto con su esposo después de que una explosión destruyera gran parte de su departamento en el distrito de Podilskyi.

La mujer aseguró que la onda expansiva arrancó puertas y ventanas, dejando la vivienda inhabitable. Su esposo también fue lanzado por la fuerza de la detonación.

Zelensky pide más apoyo internacional

Tras los ataques, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, solicitó nuevamente mayor respaldo de Estados Unidos y de los países europeos para reforzar la defensa aérea del país.

El mandatario afirmó que la ofensiva constituye una señal de que los ataques continuarán mientras Ucrania no cuente con protección suficiente frente a misiles balísticos y otros proyectiles de largo alcance.

Las autoridades ucranianas han advertido que la escasez de sistemas de defensa antiaérea ha incrementado la vulnerabilidad de la población civil ante este tipo de bombardeos.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que los bombardeos estuvieron dirigidos contra instalaciones de la industria militar en varias regiones ucranianas, entre ellas Kiev, Zaporiyia, Járkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Jmelnitski y Sumy.

Por su parte, Ucrania sostuvo que los ataques impactaron principalmente infraestructura civil y residencial, aunque no emitió comentarios sobre posibles daños en instalaciones relacionadas con actividades militares.