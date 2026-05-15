Ataque ruso a Kiev deja al menos 8 muertos y más de 40 heridos

La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia utilizó alrededor de 56 misiles y 675 drones en este nuevo ataque combinado.

Al menos ocho personas murieron y 45 más resultaron heridas tras un nuevo ataque masivo lanzado por Rusia contra Kiev y otras regiones de Ucrania, informaron autoridades ucranianas durante las primeras horas de este jueves.

Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de 12 años, mientras que entre los lesionados también hay dos niños, según reportó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El bombardeo incluyó decenas de misiles y cientos de drones, provocando daños en edificios residenciales, vehículos, negocios y zonas comerciales de la capital ucraniana.

Rescatistas buscan sobrevivientes bajo escombros en Kiev

Las autoridades informaron que la operación de búsqueda y rescate continúa en distintos puntos de Kiev, especialmente en el distrito de Darnitskí, donde un edificio habitacional de nueve pisos sufrió severos daños.

De acuerdo con el alcalde Vitali Klitchkó, al menos 18 departamentos quedaron destruidos tras el impacto.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló previamente que todavía había más de diez personas desaparecidas bajo los escombros, por lo que equipos de emergencia siguen trabajando en la zona.

La alerta aérea en Kiev permaneció activa durante más de ocho horas debido al ataque ruso, informó la Fiscalía capitalina.

Misiles y drones impactaron múltiples distritos

Los impactos y restos de drones derribados fueron registrados en varios distritos de Kiev, incluidos Holosiivskí, Darnitskí, Obolonskí, Pecherskí y Shevchenkivskí.

En total, las autoridades contabilizaron daños en 11 edificios residenciales de gran altura, además de 27 vehículos particulares, un supermercado, dos concesionarios de automóviles, estaciones de servicio y talleres mecánicos.

La Fiscalía de Kiev abrió una investigación preliminar por posibles crímenes de guerra cometidos durante el ataque.

Rusia lanzó más de 600 drones y decenas de misiles

La Fuerza Aérea ucraniana informó que Rusia utilizó alrededor de 56 misiles y 675 drones en este nuevo ataque combinado.

Las defensas antiaéreas lograron derribar 41 misiles, incluidos 12 balísticos, además de interceptar 652 drones de distintos tipos.

Sin embargo, las autoridades confirmaron impactos directos de 15 misiles y 23 drones en diferentes puntos del país.

El gobierno ucraniano aseguró que aproximadamente el 93 por ciento de los objetivos aéreos fueron interceptados, aunque Zelenski consideró que la cifra todavía debe mejorar, especialmente en el caso de los misiles balísticos.

Ataque dejó daños en varias regiones de Ucrania

Además de Kiev, las regiones de Járkov, Odesa y Poltava también registraron afectaciones derivadas del ataque ruso.

En Járkov se reportaron 28 personas heridas, mientras que en Odesa hubo al menos dos lesionados.

Zelenski afirmó que cerca de 180 sitios resultaron dañados en todo el país, incluidos más de 50 edificios residenciales.

Más de 750 elementos de emergencias y otros 750 policías fueron desplegados para atender las consecuencias del bombardeo.

El mandatario ucraniano pidió mantener la presión internacional y las sanciones contra Moscú, al considerar que Rusia debe enfrentar consecuencias por los ataques contra población civil.